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Электрокар в Академгородке сбил человека: самокат выбросили в кусты

30 мая 2023, 09:44
Фото: ВК / АСТ-54
Пешехода могли доставить в больницу

В Новосибирске электрокар сбил самокатчика

В районе Академгородка произошло дорожно-транспортное происшествие. На пешеходном переходе сбили самокатчика.
«В Академгородке на Университетском проспекте электрокар Nissan Leaf сбил самокатчика на пешеходном переходе», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец сообщил, что водитель забрал пострадавшего в машину. Возможно, пешеходу будет оказана медицинская помощь. Электросамокат мужчина бросил в кусты.

Новосибирцы уже обсуждают произошедшее. «Встретились два электричества», - пошутил Кирилл Булахов. «А разве не надо было вызвать ДПС и оформить ДТП?», - интересуется Ирина Беломестнова. «Достали эти бессмертные», - возмущается Ильдар Фаттахов.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Электросамокаты#Соцсети
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