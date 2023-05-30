Электрокар в Академгородке сбил человека: самокат выбросили в кусты

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
«В Академгородке на Университетском проспекте электрокар Nissan Leaf сбил самокатчика на пешеходном переходе», - сообщается в соответствующем посте паблика «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Очевидец сообщил, что водитель забрал пострадавшего в машину. Возможно, пешеходу будет оказана медицинская помощь. Электросамокат мужчина бросил в кусты.
Новосибирцы уже обсуждают произошедшее. «Встретились два электричества», - пошутил Кирилл Булахов. «А разве не надо было вызвать ДПС и оформить ДТП?», - интересуется Ирина Беломестнова. «Достали эти бессмертные», - возмущается Ильдар Фаттахов.