Электрокар в Академгородке сбил человека: самокат выбросили в кусты

Новосибирцы уже обсуждают произошедшее. «Встретились два электричества», - пошутил Кирилл Булахов. «А разве не надо было вызвать ДПС и оформить ДТП?», - интересуется Ирина Беломестнова. «Достали эти бессмертные», - возмущается Ильдар Фаттахов.