Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Пьяная женщина на электросамокате рухнула на проезжую часть улицы Героев революции в Первомайском районе Новосибирска днем 20 мая. Инцидент попал в поле зрения камеры видеорегистратора, установленной в одном из автомобилей. ЧП буквально чудом не закончилось трагедией.
Как рассказывают очевидцы, женщина после падения разбила голову и потеряла сознание. Люди вызвали скорую помощь, однако самокатчица быстро пришла в себя, прибытия неотложки ждать не стала и вместе с самокатом покинула место происшествия.
«За бухлом не доехала. Вот ни капли не жалко. Пьянка зло, бухающая баба омерзительна»
«Вот из таких, как она, электросамокаты и хотят запретить…»
Любишь бухать, твое дело! Но ты не имеешь права рисковать жизнями других людей», - пишут в комментариях к видео, опубликованному в паблике АСТ-54.