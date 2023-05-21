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В Новосибирске пьяная дама рухнула с самоката прямо под колеса машин

21 мая 2023, 06:09
Фото: atas.info
Самокатчики часто фигурируют в сводках происшествий
Инцидент произошел в Первомайском районе города. По словам очевидцев, женщина потеряла сознание, получила травмы, но когда пришла в себя, отказалась от помощи и покинула место происшествия

Пьяная женщина на электросамокате рухнула на проезжую часть улицы Героев революции в Первомайском районе Новосибирска днем 20 мая. Инцидент попал в поле зрения камеры видеорегистратора, установленной в одном из автомобилей. ЧП буквально чудом не закончилось трагедией.

Какое-то время женщина неподвижно лежала на асфальте
Видео: АСТ-54

Как рассказывают очевидцы, женщина после падения разбила голову и потеряла сознание. Люди вызвали скорую помощь, однако самокатчица быстро пришла в себя, прибытия неотложки ждать не стала и вместе с самокатом покинула место происшествия.

«За бухлом не доехала. Вот ни капли не жалко. Пьянка зло, бухающая баба омерзительна»
«Вот из таких, как она, электросамокаты и хотят запретить…»
Любишь бухать, твое дело! Но ты не имеешь права рисковать жизнями других людей», - пишут в комментариях к видео, опубликованному в паблике АСТ-54.
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#Самокаты#ДТП#Пьяные#Происшествия#Новосибирск#Видео
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