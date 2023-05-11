В Новосибирске с улиц исчезли самокаты компании Urent

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Сезон электросамокатов открыли в мегаполисе в апреле 2023 года. Парковочные места заняла кикшеринговая компания Whoosh, а самокаты Urent так и не появились.
Еще в прошлом году представитель Urent в разговоре с Atas.info сообщала, что у них возникли разногласия с мэрией Новосибирска по поводу парковок и ограничению скоростного режима. Бизнес мог пострадать - им пришлось покинуть столицу Сибири.
«Новосибирск оказался не готов к электросамокатам. Сначала разбирались с парковками, потом с исками. Действия властей мы расценили, как попытку насильственной ликвидации инновационного бизнеса в городе», - пояснила Atas.info представитель Юрент.
Напомним, весной 2022 года в центре Новосибирска сотрудники ГИБДД начали останавливать самокатчиков и штрафовать за превышение скорости. Urent пришлось оспаривать эти санкции в суде.