В Новосибирске с улиц исчезли самокаты компании Urent

Еще в прошлом году представитель Urent в разговоре с Atas.info сообщала, что у них возникли разногласия с мэрией Новосибирска по поводу парковок и ограничению скоростного режима. Бизнес мог пострадать - им пришлось покинуть столицу Сибири.