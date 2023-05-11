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В Новосибирске с улиц исчезли самокаты компании Urent

11 мая 2023, 10:33
Фото: atas.info
Электросамокаты Юрент ушли из Новосибирска
Самокатчики в Новосибирске заметили, что с улиц исчез фиолетовый транспорт Urent. Оказалось, компания не смогла договориться с мэрией о парковках.

Сезон электросамокатов открыли в мегаполисе в апреле 2023 года. Парковочные места заняла кикшеринговая компания Whoosh, а самокаты Urent так и не появились.

Еще в прошлом году представитель Urent в разговоре с Atas.info сообщала, что у них возникли разногласия с мэрией Новосибирска по поводу парковок и ограничению скоростного режима. Бизнес мог пострадать - им пришлось покинуть столицу Сибири.

«Новосибирск оказался не готов к электросамокатам. Сначала разбирались с парковками, потом с исками. Действия властей мы расценили, как попытку насильственной ликвидации инновационного бизнеса в городе», - пояснила Atas.info представитель Юрент.

 

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Напомним, весной 2022 года в центре Новосибирска сотрудники ГИБДД начали останавливать самокатчиков и штрафовать за превышение скорости. Urent пришлось оспаривать эти санкции в суде.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Самокаты
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