Компания Urent обвинила мэрию в попытке избавить Новосибирск от самокатов

«Мы выполняем все обязательства, которые согласовали и подписали с городом. Мэрия злоупотребляет обязательствами кикшеринга, которые они дали, подписав добровольное соглашение. При этом мы не обязаны были сотрудничать – нет об этом федеральных законодательных актов», - заявили в Urent.