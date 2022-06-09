Компания Urent обвинила мэрию в попытке избавить Новосибирск от самокатов

Недавно, 6 июня, в Арбитражный суд Новосибирске поступил иск от муниципалитета, в котором они требуют взыскивать с компаний Whoosh и Urent по 100 000 рублей за каждую незаконную парковку в городе. Ранее чиновники изымали самокаты кикшеринга с улиц, а инспекторы ДПС штрафовали пользователей. С действиями властей компания «Юрент» не согласна.
«Мы выполняем все обязательства, которые согласовали и подписали с городом. Мэрия злоупотребляет обязательствами кикшеринга, которые они дали, подписав добровольное соглашение. При этом мы не обязаны были сотрудничать – нет об этом федеральных законодательных актов», - заявили в Urent.
В компании добавили, что уже согласовали 126 парковок с мэрией, на 100 получили разрешения. Всего ждут одобрения нескольких сотен мест. Представители считают, действия властей выглядит как попытка насильственно избавить город от этого бизнеса.