Urent научит водить электросамокат в Новосибирске – где стоят консультанты

В компании рассказали, что программа обучения вождению в России действует с 2021 года. Недавно она распространилась на Новосибирск.
«Консультанты уже работают рядом с Речным вокзалом, у главного входа в Центральный парк, в Первомайском сквере, в районе метро площади Ленина и у ТРЦ Галерея. В течение лета таких локаций может стать больше. В их обязанности также входит соблюдение порядка с самокатчиками в городе», - рассказали Atas.info представители Юрент.
Они расскажут арендаторам правила дорожного движения, а также напомнят места, где ездить и парковаться нельзя. После перейдут к практике - научат безопасно водить.