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Urent научит водить электросамокат в Новосибирске – где стоят консультанты

2 июня 12:35
Фото: Urent
Кишеринговый сервис Urent («Юрент») выставил на всё лето консультантов в Новосибирске, которые научат пользователей водить электросамокат. Подобную акцию запускает и Whoosh с 3 по 5 июля на Михайловской набережной

В компании рассказали, что программа обучения вождению в России действует с 2021 года. Недавно она распространилась на Новосибирск.

«Консультанты уже работают рядом с Речным вокзалом, у главного входа в Центральный парк, в Первомайском сквере, в районе метро площади Ленина и у ТРЦ Галерея. В течение лета таких локаций может стать больше. В их обязанности также входит соблюдение порядка с самокатчиками в городе», - рассказали Atas.info представители Юрент.

Они расскажут арендаторам правила дорожного движения, а также напомнят места, где ездить и парковаться нельзя. После перейдут к практике - научат безопасно водить.

Напомним, Whoosh проведет учения на электросамокатах с 3 по 5 июня в Новосибирске.

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