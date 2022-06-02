Urent научит водить электросамокат в Новосибирске – где стоят консультанты

«Консультанты уже работают рядом с Речным вокзалом, у главного входа в Центральный парк, в Первомайском сквере, в районе метро площади Ленина и у ТРЦ Галерея. В течение лета таких локаций может стать больше. В их обязанности также входит соблюдение порядка с самокатчиками в городе», - рассказали Atas.info представители Юрент.