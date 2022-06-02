Как ездить на электросамокате: Whoosh бесплатно обучит вождению в Новосибирске

У кикшеринговой компании есть онлайн-школа, где рассказывают, как ездить на электросамокатах. В этот раз власти совместно с сервисом проката решили провести офлайн уроки.
«Первый состоится 3 июня – с 12.00 до 20.00; второй 4 и 5 июня – с 14.00 до 21.00. Специалисты расскажут о правилах вождения и новых моделях самокатов», - уточнили в пресс-службе муниципалитета Новосибирска.
Кроме того, сибиряки узнают на уроке, где можно и нельзя ездить и парковаться. На каждого участника выделят 10 минут. После он пройдет тест, а за хорошую оценку получит скидку.