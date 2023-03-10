Тогда медики диагностировали у Анастасии перелом основания черепа и удар в височную долю, пишет «АиФ Новосибирск». Врачи вскрывали черепную коробку, чтобы достать осколки. После операции девушка впала на две недели в кому. Она похудела до 25 кг.