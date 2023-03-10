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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В Новосибирске 22-летняя девушка впала в кому после падения с самоката

10 марта 2023, 03:03
Фото: 1MI
Девушка разбилась на самокате
Летом 2022 года молодая девушка возвращалась домой на самокате и не увидела ограждение – от удара сибирячка перевернулась и ударилась головой, а дальше была кома и инвалидность.

Анастасия Устинова, молодая 22-летняя девушка, ранее работала администратором магазина косметики и в картинг-клубе. Ночью 28 июля прошлого года ее жизнь изменилась по щелчку.

Она возвращалась домой на электросамокате, но из-за темноты не увидела забор. Сибирячка перевернулась и сильно ударилась головой о дерево.

Тогда медики диагностировали у Анастасии перелом основания черепа и удар в височную долю, пишет «АиФ Новосибирск». Врачи вскрывали черепную коробку, чтобы достать осколки. После операции девушка впала на две недели в кому. Она похудела до 25 кг.

После случившегося пострадавшая больше не могла ходить и разговаривать. Сейчас она проходит реабилитацию. Ей предстоит еще одна операция.

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Напомним, что в 2021 году девушка сбила на внедорожнике 21-летнего самокатчика. Произошло это на Вокзальной магистрали. Парень погиб. 

#Эмилия Губарева#Инвалидность#Самокаты#Электросамокаты#Общество#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск
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