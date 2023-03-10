Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Анастасия Устинова, молодая 22-летняя девушка, ранее работала администратором магазина косметики и в картинг-клубе. Ночью 28 июля прошлого года ее жизнь изменилась по щелчку.
Она возвращалась домой на электросамокате, но из-за темноты не увидела забор. Сибирячка перевернулась и сильно ударилась головой о дерево.
Тогда медики диагностировали у Анастасии перелом основания черепа и удар в височную долю, пишет «АиФ Новосибирск». Врачи вскрывали черепную коробку, чтобы достать осколки. После операции девушка впала на две недели в кому. Она похудела до 25 кг.
После случившегося пострадавшая больше не могла ходить и разговаривать. Сейчас она проходит реабилитацию. Ей предстоит еще одна операция.
Напомним, что в 2021 году девушка сбила на внедорожнике 21-летнего самокатчика. Произошло это на Вокзальной магистрали. Парень погиб.