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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Новосибирске суд запретил парковать кикшеринговые самокаты на городской земле

Сегодня, 06:10
Фото: atas.info
За стоянку самокатов нужно будет платить в горолской бюджет

Суд встал на сторону властей Новосибирска в споре с компаниями по прокату самокатов

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии Новосибирска к компаниям по прокату самокатов Urent и Whoosh. Владельцы кикшеринга будут платить штрафы за парковку самокатов на муниципальной земле

Арбитражный суд встал на сторону мэрии Новосибирска в споре с кикшеринговыми компаниями Urent и Whoosh. Теперь компаниям запрещено устраивать парковки самокатов на муниципальных земельных участках без разрешения со стороны муниципалитета. В случае нарушения бизнес будет платить штрафы. Ранее в мэрии называли сумму в 100 тысяч рублей за каждое незаконное парковочное место.

Решение суда вступило в законную силу, подчеркнули в пресс-центре муниципалитета.

Трения между мэрий и компаниями по прокату самокатов достигли апогея летом 2022 года. Несмотря на договоренности между бизнесом и властями о том, что будут оформлены договоры аренды земли для парковочных мест, кикшеринг продолжал работу без соответствующих бумаг. В ответ мэрия начала изымать транспортные средства с улиц и выписывать штрафы. Осенью 2022 года кикишерингу удалось оспорить эти штрафы в суде.

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#Город#Новосибирск#Мэрия#Арбитражный суд#Самокаты
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