Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Арбитражный суд встал на сторону мэрии Новосибирска в споре с кикшеринговыми компаниями Urent и Whoosh. Теперь компаниям запрещено устраивать парковки самокатов на муниципальных земельных участках без разрешения со стороны муниципалитета. В случае нарушения бизнес будет платить штрафы. Ранее в мэрии называли сумму в 100 тысяч рублей за каждое незаконное парковочное место.
Решение суда вступило в законную силу, подчеркнули в пресс-центре муниципалитета.
Трения между мэрий и компаниями по прокату самокатов достигли апогея летом 2022 года. Несмотря на договоренности между бизнесом и властями о том, что будут оформлены договоры аренды земли для парковочных мест, кикшеринг продолжал работу без соответствующих бумаг. В ответ мэрия начала изымать транспортные средства с улиц и выписывать штрафы. Осенью 2022 года кикишерингу удалось оспорить эти штрафы в суде.