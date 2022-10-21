atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не мопед. в Новосибирске отменили штраф за управление электросамокатом без прав

Сегодня, 15:56

Суд в Новосибирске отменил штраф за езду на электросамокате без прав

Штраф за управление без прав взятым на прокат электросамокатом отменил Железнодорожный суд Новосибирска. Судья посчитал, что электросамокат нельзя приравнивать к мопеду ввиду меньшей мощности.

"Суд принял документы, подтверждающие мощность самоката Whoosh, и подтвердил, что по своим техническим характеристикам он не может быть приравнен к мопеду, поскольку номинальная мощность его электродвигателя не превышает 250 Вт", - сообщили ТАСС в пресс-службе шеринга Whoosh

Там уточнили, что мощность самокатов Whoosh сопоставима с характеристиками велосипеда, на котором ездить без прав можно.

В компании выразили надежду, что решение суда поможет развитию кикшеринга в столице Сибири, “убрав нелогичные и надуманные преграды, позволив сосредоточить внимание на действительно важных вопросах”.

Ранее в Новосибирске признали незаконными штрафы за неправильную парковку электросамокатов. Минувшим летом городские власти начали эвакуировать самокаты Whoosh, а компания была оштрафована на несколько десятков тысяч рублей. 

#Город#Общество#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты#Суд#Штрафы
Подпишитесь
Забуксовали: насколько сорваны сроки главных строек в Новосибирской области
Сегодня, 13:40
Первые эшелоны из Новосибирской области ушли на фронт
Сегодня, 08:35
Путин ввел разные уровни военного положения в регионах: какой в Новосибирской области
Вчера, 11:56
Транспортный коллапс ждет Новосибирск из-за открытия стелы "Город трудовой доблести"
Сегодня, 11:27
Отправка первых мобилизованных на СВО попала на видео в Новосибирске
Сегодня, 08:47
Серийный маньяк-педофил из Новосибирска умер в колонии – его смерть скрывали 5 лет
Сегодня, 12:24