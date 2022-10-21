Не мопед. в Новосибирске отменили штраф за управление электросамокатом без прав

"Суд принял документы, подтверждающие мощность самоката Whoosh, и подтвердил, что по своим техническим характеристикам он не может быть приравнен к мопеду, поскольку номинальная мощность его электродвигателя не превышает 250 Вт", - сообщили ТАСС в пресс-службе шеринга Whoosh