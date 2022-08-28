atas.info
ГлавноеВсе новости

Самокаты на фонари освещения повесили вандалы в центре Новосибирске

Сегодня, 18:13
Новосибирцы были шокированы картиной висящих на фонарях электросамокатов, принадлежащих прокатным компаниям. Неизвестные забросили двухколесный транспорт на столбы в ночь с субботы на воскресенье

Утром в воскресенье, 28 августа, жители Новосибирска обнаружили четыре электросамоката, висящих на фонарных опорах вдоль улицы Максима Горского. Транспортные средства принадлежали кикшеринговым компаниям Urent и Whoosh. Видеороликом очевидцы поделились в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Это не первый случай, когда пользователи прокатных самокатов "паркуют" их на высоте. В середине июля горожане обнаружили два самоката на крыше остановочного павильона "Храм Михаила Архангела". А 1 августа самокаты развесили на светофорах и уличных знаках на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев.

Читайте также:
Малыш разъезжал на самокате по оживленной дороге в НовосибирскеМальчик на самокате попал под колеса автоледи в Новосибирске"Как надоела эта показуха": В Новосибирске продолжают эвакуировать самокаты
#Транспорт#Самокаты#Вандалы#Кикшеринг#Видео
Подпишитесь
«Мы не проститутки»: девушка из Новосибирска уехала в Турцию работать в консумации
Вчера, 18:21
Гастрономический фестиваль начался на Михайловской набережной в Новосибирске
Вчера, 19:35
Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына от убитого депутата Горсовета
26 августа, 15:12
"Стыд и позор": власти Новосибирска игнорировали сход жителей Хилокского микрорайона
26 августа, 16:47
Судьба дороги Искитим – Усть-Чем: у властей района нет информации о ее закрытии
Сегодня, 10:58
Мэрия перечислила самые переполненные школы в Новосибирске
Сегодня, 10:36