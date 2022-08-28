Самокаты на фонари освещения повесили вандалы в центре Новосибирске

Утром в воскресенье, 28 августа, жители Новосибирска обнаружили четыре электросамоката, висящих на фонарных опорах вдоль улицы Максима Горского. Транспортные средства принадлежали кикшеринговым компаниям Urent и Whoosh. Видеороликом очевидцы поделились в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Это не первый случай, когда пользователи прокатных самокатов "паркуют" их на высоте. В середине июля горожане обнаружили два самоката на крыше остановочного павильона "Храм Михаила Архангела". А 1 августа самокаты развесили на светофорах и уличных знаках на пересечении улиц Никитина и Панфиловцев.