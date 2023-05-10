Юный новосибирец чудом спасся от агрессивного лихача

Новосибирцы уже вовсю обсуждают случившееся. «Ужас. Аж мурашки. А мальчик молодец», - написала Татьяна Рославлева. «Думаю, что не только мне интересно, откуда этот Шумахер появился? Какая же должна быть причина для того, чтобы так свистеть?», - озадачен пользователь под псевдонимом Доберман Собакин. «Если у всех дегенератов забрать водительское удостоверение, проблем не будет», - заявила Елена Журавлева.