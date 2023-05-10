Юный новосибирец чудом спасся от агрессивного лихача

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
«Хотелось бы передать пламенный привет водителю Hyundai, который 8 мая, у дома №314 на Красном проспекте, чуть не угробил парнишку на пешеходном переходе», - гласит соответствующий пост в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На прикрепленной видеозаписи хорошо видно, как иномарка с огромной скоростью движется по проезжей части. Переходящий дорогу на самокате ребенок чудом успевает отойти. Водитель даже не останавливается, чтобы оценить ситуацию.
Новосибирцы уже вовсю обсуждают случившееся. «Ужас. Аж мурашки. А мальчик молодец», - написала Татьяна Рославлева. «Думаю, что не только мне интересно, откуда этот Шумахер появился? Какая же должна быть причина для того, чтобы так свистеть?», - озадачен пользователь под псевдонимом Доберман Собакин. «Если у всех дегенератов забрать водительское удостоверение, проблем не будет», - заявила Елена Журавлева.
В паблике сообщается, что информация об инциденте передана в ГИБДД. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.