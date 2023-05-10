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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

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Юный новосибирец чудом спасся от агрессивного лихача

10 мая 2023, 12:13
Фото: 1MI
Ребенок чудом остался жив

В Новосибирске иномарка едва не сбила мальчика

В Новосибирске ребенок едва не попал под машину на пешеходном переходе. Водитель двигался на огромной скорости.
«Хотелось бы передать пламенный привет водителю Hyundai, который 8 мая, у дома №314 на Красном проспекте, чуть не угробил парнишку на пешеходном переходе», - гласит соответствующий пост в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На прикрепленной видеозаписи хорошо видно, как иномарка с огромной скоростью движется по проезжей части. Переходящий дорогу на самокате ребенок чудом успевает отойти. Водитель даже не останавливается, чтобы оценить ситуацию.

Новосибирцы уже вовсю обсуждают случившееся. «Ужас. Аж мурашки. А мальчик молодец», - написала Татьяна Рославлева. «Думаю, что не только мне интересно, откуда этот Шумахер появился? Какая же должна быть причина для того, чтобы так свистеть?», - озадачен пользователь под псевдонимом Доберман Собакин. «Если у всех дегенератов забрать водительское удостоверение, проблем не будет», - заявила Елена Журавлева.

В паблике сообщается, что информация об инциденте передана в ГИБДД. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

В Новосибирске женщина на автомобиле Mazda сбила мальчика на пешеходном переходе
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Соцсети#Автомобиль#Видео
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