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Published Сегодня, 03:03

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В Новосибирске женщина на автомобиле Mazda сбила мальчика на пешеходном переходе

27 апреля 2023, 03:03
Фото: АСТ-54
Пострадал мальчик
Утром 27 апреля автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу, о чем сообщается в ВК-группе АСТ-54.

В Новосибирске 27 апреля произошло ДТП, в котором женщина на автомобиле «Мазда» сбила ребенка, переходившего дорогу на пешеходном переходе на Железнодорожной улице.

После столкновения авто съехало на газон. Очевидцы сообщили, что ребенок не двигался после удара. На место вызвали скорую помощь.

Информация о случившемся была опубликована в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Официально в ГИБДД региона аварию не прокомментировали. Вот, что удалось узнать в комментариях:

«Сказали, что жив»;
«С какой скоростью мадам ехала, если такие повреждения передней части машины от наезда на РЕБЁНКА???»;
«На этой дороге никто не соблюдает скоростной режим и по пешеходному переходу ни по этому ни который дальше к площади Трубникова вообще не возможно пройти»;
«Что должно произойти, чтобы к людям пришла осознанность? Умные люди на чужих ошибках учатся, дурак на своих. Из-за дня в день, одни и те же Новости, людей ни чему жизнь не учит».

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена* 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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