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Попал с травмами в больницу: в Новосибирске водитель сбил 7-летнего мальчика

28 мая 2023, 15:18
Фото: ГИБДД по НСО
Мальчик пострадал

В Новосибирске 7-летний мальчик попал в больницу после ДТП на Богдана Хмельницкого

В Калининском районе Новосибирска водитель сбил ребенка, который переходил через дорогу, подробности сообщают в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным Госавтоинспекции, 28 мая в 21:10 водитель мужчина 1993 года рождения управлял автомобилем «Хёндай Солярис».

Двигаясь по внутридворовой территории в районе дома 46 по улице Богдана Хмельницкого, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадал ребенок-пешеход. Он с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, характер травм устанавливается, на месте работают сотрудники ДПС.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Дети#Пострадавшие#Транспорт#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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