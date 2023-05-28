Попал с травмами в больницу: в Новосибирске водитель сбил 7-летнего мальчика

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
По данным Госавтоинспекции, 28 мая в 21:10 водитель мужчина 1993 года рождения управлял автомобилем «Хёндай Солярис».
Двигаясь по внутридворовой территории в районе дома 46 по улице Богдана Хмельницкого, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пострадал ребенок-пешеход. Он с различными травмами доставлен в лечебное учреждение, характер травм устанавливается, на месте работают сотрудники ДПС.