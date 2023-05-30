В Новосибирске два газовых баллона чуть не уничтожили магазины-склады

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области, в первом магазине загорелись бытовые холодильники на площади 25 квадратных метров, а во втором полностью обрушилась кровля. Особую опасность представляли кислородный и ацетиленовый баллоны, которые могли взорваться.
В ходе тушения возгорания пожарные вынесли баллоны. Полностью пожар был потушен в 17.20. Погибших и пострадавших не зафиксировано.