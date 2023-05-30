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В Новосибирске два газовых баллона чуть не уничтожили магазины-склады

30 мая 2023, 13:44
Фото: 1MI
Погибших и пострадавших на пожаре нет

В Новосибирске два газовых баллона чуть не уничтожили магазины-склады

В Кировском районе Новосибирска произошел пожар. В СНТ «Проектировщик» загорелись магазины-склады.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области, в первом магазине загорелись бытовые холодильники на площади 25 квадратных метров, а во втором полностью обрушилась кровля. Особую опасность представляли кислородный и ацетиленовый баллоны, которые могли взорваться.

В ходе тушения возгорания пожарные вынесли баллоны. Полностью пожар был потушен в 17.20. Погибших и пострадавших не зафиксировано.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пожар#МЧС
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