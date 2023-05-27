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В Новосибирске вспыхнул пожар в Дзержинском районе

27 мая 2023, 08:04
Фото: предоставили очевидцы
Едким дымом охватило территорию возле здания на Трикотажной, 41а в Новосибирске. Очевидцы сообщают в редакцию Atas.info о пожаре днем 27 мая.
«За зданием виден густой дым. Уже позвонили пожарным», - рассказывают новосибирцы.

Судя по данным 2ГИС, в этом здании расположены магазины страйкбольного оружия и водонагревателей, а также горный институт «Гипроуголь». Но, как оказалось, возгорание происходит не в самом здании, а на территории рядом.

«Горит мусор на проезде Электрозаводском», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

Пострадавших нет.

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#Пожар#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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