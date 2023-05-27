В Новосибирске вспыхнул пожар в Дзержинском районе

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«За зданием виден густой дым. Уже позвонили пожарным», - рассказывают новосибирцы.
Судя по данным 2ГИС, в этом здании расположены магазины страйкбольного оружия и водонагревателей, а также горный институт «Гипроуголь». Но, как оказалось, возгорание происходит не в самом здании, а на территории рядом.
«Горит мусор на проезде Электрозаводском», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Павел Винаков.
Пострадавших нет.