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Крупный ландшафтный пожар локализован у деревни Алексеевка в Новосибирской области

21 мая 2023, 11:33
Фото: freepik.com
Плама охватило 100 гектаров полей
Региональное управление МЧС сообщило об устранении угрозы населенному пункту. Огонь охватил 100 гектаров сельхозугодий

В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили о локализации возгорания сухой травы на площади 100 гектаров в районе деревни Алексеевка Новосибирского района. Огонь вспыхнул сегодня утром, дым от пожара был виден из Новосибирска. Тушение осложнялось сильным ветром, который способствовал быстрому распространению пламени.

К тушению привлекались 49 человек и 15 единиц техники, говорится в сообщении ведомства.

В Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который накладывает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

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#Пожар#Трава#МЧС#Происшествия#Новосибирская область
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