Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили о локализации возгорания сухой травы на площади 100 гектаров в районе деревни Алексеевка Новосибирского района. Огонь вспыхнул сегодня утром, дым от пожара был виден из Новосибирска. Тушение осложнялось сильным ветром, который способствовал быстрому распространению пламени.
К тушению привлекались 49 человек и 15 единиц техники, говорится в сообщении ведомства.
В Новосибирской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который накладывает запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.