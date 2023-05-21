В управлении МЧС по Новосибирской области сообщили о локализации возгорания сухой травы на площади 100 гектаров в районе деревни Алексеевка Новосибирского района. Огонь вспыхнул сегодня утром, дым от пожара был виден из Новосибирска. Тушение осложнялось сильным ветром, который способствовал быстрому распространению пламени.