Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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«Хуже всего оснащены пожарными извещателями многодетные семьи в Краснозерском, Новосибирском, Усть-Тарском районах и в городе Обь. Также там и в других муниципальных образованиях фиксируют ежедневно до 5-10% неисправных извещателей», - сообщил Орлов на оперативном заседании 15 мая.
С его слов, на сегодняшний день такая ситуация замечена в Кыштовском, Татарском, Тогучинском, Ордынском, Чулымском, Чановском, Маслянинском, Краснозерском, Новосибирском, Усть-Тарском районах. За 2023 года извещатели спасли от гибели на пожарах 37 человек, включая 17 детей.
Последний случай произошел на днях в двух районах. Чудом выжили семьи с 7 детьми в Новосибирской области.