С его слов, на сегодняшний день такая ситуация замечена в Кыштовском, Татарском, Тогучинском, Ордынском, Чулымском, Чановском, Маслянинском, Краснозерском, Новосибирском, Усть-Тарском районах. За 2023 года извещатели спасли от гибели на пожарах 37 человек, включая 17 детей.