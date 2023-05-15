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В каких районах Новосибирской области извещатель не спасет многодетные семьи в пожаре

15 мая 2023, 04:45
Фото: atas.info
Глава МЧС Новосибирской области назвал районы, где семьям нужны извещатели пожара

В Новосибирской области пожары грозят десяткам многодетных семьей без извещателей

Пожары грозят многодетным семьям, проживающим в нескольких районах Новосибирской области в домах без извещателей. Глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов назвал территории, где худшие показатели по установке оборудования.
«Хуже всего оснащены пожарными извещателями многодетные семьи в Краснозерском, Новосибирском, Усть-Тарском районах и в городе Обь. Также там и в других муниципальных образованиях фиксируют ежедневно до 5-10% неисправных извещателей», - сообщил Орлов на оперативном заседании 15 мая.

С его слов, на сегодняшний день такая ситуация замечена в Кыштовском, Татарском, Тогучинском, Ордынском, Чулымском, Чановском, Маслянинском, Краснозерском, Новосибирском, Усть-Тарском районах. За 2023 года извещатели спасли от гибели на пожарах 37 человек, включая 17 детей.

Последний случай произошел на днях в двух районах. Чудом выжили семьи с 7 детьми в Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Пожар#Дети#Семьи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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