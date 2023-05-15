Дома многодетных семей сгорели в Новосибирской области – все спаслись, один пострадал

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
«Дома, в которых проживают многодетные семьи, загорелись в минувшие выходные в Колыванском и Сузунском районах области. Вовремя сработавший пожарный извещатель их спас. Все спаслись, пострадал только одни человек. Семьи разместились у родственников», - сообщил Орлов.
Также глава ведомства отметил, что в Новосибирской области за последнюю неделю происходило 4 подобных случаев. В одном из таких пожаров погиб ребенок.
Всего в регионе произошло 573 пожара, из которых 487 связаны с горением сухой травы. Но при этом случаев возгораний зафиксировано было меньше, чем неделю ранее.
Напомним, ранее Atas.info выяснял, что творят многодетные семьи с пожарными извещателями в Новосибирской области. Некоторые их выключают так, как их беспокоят постоянные мигания и ложные срабатывания.