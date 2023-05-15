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Дома многодетных семей сгорели в Новосибирской области – все спаслись, один пострадал

15 мая 2023, 04:08
Фото: atas.info
В пожаре спаслись многодетные семьи под Новосибирском

В Новосибирской области семьи с 7 детьми чудом спаслась из пожара

Две семьи с 7 детьми чуть не погибли при пожарах в доме в Новосибирской области. Благодаря пожарному извещателю им удалось спастись, рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов.
«Дома, в которых проживают многодетные семьи, загорелись в минувшие выходные в Колыванском и Сузунском районах области. Вовремя сработавший пожарный извещатель их спас. Все спаслись, пострадал только одни человек. Семьи разместились у родственников», - сообщил Орлов.

Также глава ведомства отметил, что в Новосибирской области за последнюю неделю происходило 4 подобных случаев. В одном из таких пожаров погиб ребенок.

Всего в регионе произошло 573 пожара, из которых 487 связаны с горением сухой травы. Но при этом случаев возгораний зафиксировано было меньше, чем неделю ранее.

Напомним, ранее Atas.info выяснял, что творят многодетные семьи с пожарными извещателями в Новосибирской области. Некоторые их выключают так, как их беспокоят постоянные мигания и ложные срабатывания.

Что творят малоимущие с пожарными оповещателями - почему на пожарах гибнут дети
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#Алина Шефер#Пожар#Дети#Семьи#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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