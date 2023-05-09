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Мощный пожар в Кирзинском заказнике Новосибирской области потушили — горел лес

9 мая 2023, 09:24
Фото: 1MI
Пожар потушили частично

В Новосибирской области частично потушили пожар в Кирзинском заказнике

В Новосибирской области удалось частично потушить пожар в Кирзинском заказнике. Об этом сообщила директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный заповедник „Васюганский“ Ольга Антошкина.

В Кирзинском заказнике Новосибирской области частично удалось потушить пожар, который начался в ночь на 8 мая и затронул 500 гектаров леса.

Пожарные остановили открытое горение, однако финальная ликвидация ещё не завершена. Директор ФБГУ Государственного заповедника «Васюганский» Ольга Антошкина рассказала ТАСС, что общая площадь пожара составила около 1,5 тысячи гектаров, примерно треть из которых приходится на заказник.

Отметим, что заказник был создан в 1958 году и охватывает 119 808 гектаров на территории двух районов.

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#Эмилия Губарева#Пожар#Общество#Город#Новосибирская область
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