Мощный пожар в Кирзинском заказнике Новосибирской области потушили — горел лес

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Кирзинском заказнике Новосибирской области частично удалось потушить пожар, который начался в ночь на 8 мая и затронул 500 гектаров леса.
Пожарные остановили открытое горение, однако финальная ликвидация ещё не завершена. Директор ФБГУ Государственного заповедника «Васюганский» Ольга Антошкина рассказала ТАСС, что общая площадь пожара составила около 1,5 тысячи гектаров, примерно треть из которых приходится на заказник.
Отметим, что заказник был создан в 1958 году и охватывает 119 808 гектаров на территории двух районов.