Мощный пожар в Кирзинском заказнике Новосибирской области потушили — горел лес

Пожарные остановили открытое горение, однако финальная ликвидация ещё не завершена. Директор ФБГУ Государственного заповедника «Васюганский» Ольга Антошкина рассказала ТАСС, что общая площадь пожара составила около 1,5 тысячи гектаров, примерно треть из которых приходится на заказник.