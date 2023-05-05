Как уточнили в мэрии, повышенное задымление в атмосфере на территории Новосибирска не связано с возгораниями в регионе. Некоторые сибиряки ранее заявляли, что горят мусорные полигоны. Однако официальные источники говорят, что работа полигонов МУП города происходит в штатном режиме и нет никаких пожаров.