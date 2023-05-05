Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:33
«Невозможно открыть окна в Октябрьском районе: во-первых, запах горелого, во-вторых сплошная пыль», — рассказала Atas.info сибирячка.
Сервисы по оценке качества называют загрязненность воздуха средней. Кроме того, ситуацию ухудшают палы травы в регионе и жаркая безветренная погода.
Как уточнили в мэрии, повышенное задымление в атмосфере на территории Новосибирска не связано с возгораниями в регионе. Некоторые сибиряки ранее заявляли, что горят мусорные полигоны. Однако официальные источники говорят, что работа полигонов МУП города происходит в штатном режиме и нет никаких пожаров.
А вот причиной задымления все-таки являются лесные пожары, которые происходят в соседних регионах, таких как Тюменская и Омская области.