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Названа причина смога и гари в Новосибирске в мае 2023 — что говорят власти

5 мая 2023, 05:15
Фото: 1MI
Смог в Новосибирске

В Новосибирске мэрия назвала причины смога и гари в городе

Смог и гарь чувствуют жители Новосибирска и Новосибирской области в мае. Власти связывают это с пожарами в соседних регионах.
«Невозможно открыть окна в Октябрьском районе: во-первых, запах горелого, во-вторых сплошная пыль», — рассказала Atas.info сибирячка.

Сервисы по оценке качества называют загрязненность воздуха средней. Кроме того, ситуацию ухудшают палы травы в регионе и жаркая безветренная погода.

Как уточнили в мэрии, повышенное задымление в атмосфере на территории Новосибирска не связано с возгораниями в регионе. Некоторые сибиряки ранее заявляли, что горят мусорные полигоны. Однако официальные источники говорят, что работа полигонов МУП города происходит в штатном режиме и нет никаких пожаров.

А вот причиной задымления все-таки являются лесные пожары, которые происходят в соседних регионах, таких как Тюменская и Омская области.

«Тошнотворный запах»: новосибирцы задыхаются от смога и гари по всему городу
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#Эмилия Губарева#Смог#Пыль#Дым#Пожар#Экология#Общество#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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