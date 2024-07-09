В мэрии Новосибирска высказались о пыльной буре в Ленинском районе

Городские власти не знают происхождение огромного пыльного облака, накрывшего Левобережье в минувшую субботу и отчитываются о том, что концентрация пыли в воздухе не превышает нормативы