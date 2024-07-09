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Пыль

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Пользователи Reddit не советуют иностранцам приезжать в Новосибирск — и вот почему
9 июля, 06:18
План борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев
26 апреля, 13:47
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Страница псевдомэра Новосибирская стала местом, где жители делятся своими проблемами, данные находятся в открытом доступе в телеграмме.
23 апреля, 09:24
Глава Новосибирска устроил разнос за плохую уборку города
9 апреля, 07:54
2023
Грязный воздух: режим «черного неба» введен в Новосибирске до конца недели
В Новосибирске с 4 по 9 октября вводится режим черного неба из-за неблагоприятных погодных условий.
5 октября 2023, 01:27
«Невыносимая вонь и жара». В воздухе Новосибирска нашли превышение фенола
Превышение загрязняющих веществ в воздухе Новосибирска зафиксировано в нескольких районах города, включая Первомайский, Дзержинский и Калининский.
4 августа 2023, 03:28
Группа ВИС ответила стихами на обвинение в появлении пыли в Новосибирске
17 июля 2023, 08:51
В Новосибирске за два дня установлен «пылевой» рекорд
22 июня 2023, 09:08
Левый берег Новосибирска накрыло пыльным смерчем с золоотвала
Пыльная буря снова разбушевалась в левобережье Новосибирска вечером 20 июня. Местные жители сообщают, что смерч идет со стороны золоотвала СГК.
20 июня 2023, 13:43
Новосибирцам мешает жить угольная пыль
Жители Новосибирска жалуются на угольную пыль. Она возникает от движущихся составов.
5 июня 2023, 11:00
Двадцатиметровый смерч пронесся под Новосибирском
В Краснозерском районе Новосибирской области произошло необычное природное явление. Местный житель увидел смерч.
2 июня 2023, 09:07
В Новосибирске левый берег заволокло пылью 1 июня
Левобережье Новосибирска окутало пылевой завесой утром 1 июня. Горожане делятся в соцсетях фотографиями смога.
1 июня 2023, 05:41
В мэрии Новосибирска высказались о пыльной буре в Ленинском районе
Городские власти не знают происхождение огромного пыльного облака, накрывшего Левобережье в минувшую субботу и отчитываются о том, что концентрация пыли в воздухе не превышает нормативы
30 мая 2023, 04:39
Пылевой апокалипсис обрушился на Левобережье Новосибирска
Огромные тучи пыли поднял ветер в Ленинском районе Новосибирска. Люди жалуются, что пыль забивает глаза, попадает в легкие, многим трудно дышать
27 мая 2023, 12:18
Названы самые запыленные районы Новосибирска в 2023 году
17 мая 2023, 04:06
Мэр Новосибирска назвал причину разводов на асфальте после мытья шампунем
11 мая 2023, 05:11
В Новосибирске кроваво-красным цветом окрасилось солнце из-за смога
Жителей Новосибирска напугало солнце кроваво-красного цвета, которое они увидели в небе на днях. Впечатлениями от увиденного явления они поделились с Atas.info.
7 мая 2023, 04:31
Названа причина смога и гари в Новосибирске в мае 2023 — что говорят власти
5 мая 2023, 05:15
Пыльная буря поднимается в Новосибирске 28 апреля
28 апреля 2023, 07:27
Что будет с пылью в Новосибирске при реконструкции Первомайского сквера - ответил мэр
28 апреля 2023, 06:05

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