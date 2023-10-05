Грязный воздух: режим «черного неба» введен в Новосибирске до конца недели

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Published Сегодня, 01:27
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Специалисты прогнозируют, что вредные примеси в атмосфере будут неспособны рассеиваться. Жителям города рекомендуется ограничить время нахождения на улице и не открывать окна для проветривания.
Согласно данным за 3 и 4 октября, в Первомайском и Ленинском районах обнаружено высокое содержание пыли в воздухе. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
В четверг, 5 октября, уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный. Дневная температура составит +14, +19 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с, порывами до 12 м/с.