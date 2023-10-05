atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:27

Published Сегодня, 01:27

Modified Сегодня, 01:29

Updated Сегодня, 01:29

Воздух будет грязным

Грязный воздух: режим «черного неба» введен в Новосибирске до конца недели

5 октября 2023, 01:27
Фото: 1MI
Воздух будет грязным

В Новосибирске ввели режим черного неба до 9 октября

В Новосибирске с 4 по 9 октября вводится режим черного неба из-за неблагоприятных погодных условий.

Специалисты прогнозируют, что вредные примеси в атмосфере будут неспособны рассеиваться. Жителям города рекомендуется ограничить время нахождения на улице и не открывать окна для проветривания.

Согласно данным за 3 и 4 октября, в Первомайском и Ленинском районах обнаружено высокое содержание пыли в воздухе. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В четверг, 5 октября, уровень загрязнения атмосферы оценивается как повышенный. Дневная температура составит +14, +19 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 м/с, порывами до 12 м/с.

Режим «черного неба» сохраняется в Новосибирске 18 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Черный февраль: в Новосибирске опять объявили режим «черного неба»В Новосибирске в период «черного неба» прокуратура проверит предприятия«Черное небо»: в Новосибирске грязный воздух будет еще 4 дня
#Новосибирск#Погода#Пыль#Эмилия Губарева#Черное небо
Подпишитесь
Паркоматы в Новосибирске перестали работать из-за санкций
Вчера, 03:24
Серость, пыль и скука: travel-блогер раскритиковал Новосибирск
3 октября, 06:26
Сообщение об опасных плачущих детях распространяются в What'sApp среди новосибирцев
3 октября, 11:43
Проход по Первомайскому скверу закрыли сразу после открытия
3 октября, 10:52
Всплеск ОРВИ фиксируют в Новосибирской области — болеют взрослые и школьники
Вчера, 02:51
Педофил, убивший школьницу 20 лет назад, вышел на свободу под Новосибирском
Вчера, 05:03