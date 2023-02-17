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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Черный февраль: в Новосибирске опять объявили режим «черного неба»

17 февраля 2023, 09:27
Фото: atas.info
Над Новосибирском снова смог
Режим «черного хлеба» вновь устанавливают в Новосибирске на сутки с 17 по 18 февраля. Подобные предупреждения продолжаются с первых чисел месяца, хотя мэр Анатолий Локоть заявляет, что такое бывает «несколько дней в году».

По информации Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске останутся актуальными метеорологические условия, при которых в воздухе сохраняется взвесь вредных примесей. Объявили режим «черного неба» с 18 часов 17 февраля до 18 часов 18 февраля.

Уже традиционно сделана рекомендация заводам «сократить количество выбросов». Не исключены чрезвычайные ситуации, граждан просят звонить по телефонам спасателей 051 в диспетчерскую службу или на городские номера 218-68-88 и 227-44-44.

Напомним, так называемое «черное небо» — это скопление в атмосфере вредных веществ, над городом простирается смог. Режим объявляли с 1 по 3 февраля, затем еще несколько раз в течение месяца.

Мэрия Новосибирска предупредила об угрозе смога
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На последней пресс-конференции мэра Анатолию Локтю указали, что черное небо в Новосибирске круглый год. Он назвал это преувеличением, поскольку степной ландшафт позволяет воздуху свободно циркулировать через Новосибирск. «Город проветривается», — заверил мэр. Однако жители регулярно жалуются на запах гари и едкий дым.

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#Дмитрий Зайцев#Экология#Вонь#Новосибирск#МЧС#Погода#Смог#Город
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