Черный февраль: в Новосибирске опять объявили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
По информации Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске останутся актуальными метеорологические условия, при которых в воздухе сохраняется взвесь вредных примесей. Объявили режим «черного неба» с 18 часов 17 февраля до 18 часов 18 февраля.
Уже традиционно сделана рекомендация заводам «сократить количество выбросов». Не исключены чрезвычайные ситуации, граждан просят звонить по телефонам спасателей 051 в диспетчерскую службу или на городские номера 218-68-88 и 227-44-44.
Напомним, так называемое «черное небо» — это скопление в атмосфере вредных веществ, над городом простирается смог. Режим объявляли с 1 по 3 февраля, затем еще несколько раз в течение месяца.
На последней пресс-конференции мэра Анатолию Локтю указали, что черное небо в Новосибирске круглый год. Он назвал это преувеличением, поскольку степной ландшафт позволяет воздуху свободно циркулировать через Новосибирск. «Город проветривается», — заверил мэр. Однако жители регулярно жалуются на запах гари и едкий дым.