Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Новосибирске с первого дня февраля стукнули небольшие морозы. Осадков в регионе не выпадает, а сильного ветра практически нет. Уже по традиции, с приходом холодов, в области и в городе поднимается смог и в воздухе копятся вредные примеси.
С 1 февраля до 3 февраля на территории Новосибирска синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условий. Вот и сегодня жители столицы Сибири и области пожаловались на неприятный запах.
«Окно было на проветривании. Вчера и сегодня с улицы идет резкий запах, похожий на то, когда только заходишь в предбанник. Я сначала не сразу поняла, искала что-то паленое в доме, а потом подошла к окну и в меня прям этот запах гари подуло. Закрыла сразу, я аллергик и начинаю чихать и кашлять от таких запахов», - посетовала сибирячка Олеся.
«Кстати, по Новосибирской области запах гари тоже есть, как только мороз стукнул со вчерашнего дня. Например, в посёлке Горный и в Тогучине. В первом я работаю, а во втором живу, так что знаю, о чем говорю. Когда январские морозы были, никакой гари я не чувствовал, а тут местами прям задыхаешься», - рассказал тогучинец Николай.
Напомним, что ранее сервис мониторинга качества воздуха AirVoice приостановил работу. Теперь отследить качество воздуха по баллам в Новосибирске и в других городах временно не получится.