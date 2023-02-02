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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Тошнотворный запах гари возмутил новосибирцев: аллергики задыхаются

2 февраля 2023, 03:22
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В городе пахнет гарью

Новосибирцы пожаловались на запах гари в воздухе

В Новосибирске второй день в городе неблагоприятные метеоусловия: повсюду запах гари. До 3 февраля объявлен режим «черного неба».

В Новосибирске с первого дня февраля стукнули небольшие морозы. Осадков в регионе не выпадает, а сильного ветра практически нет. Уже по традиции, с приходом холодов, в области и в городе поднимается смог и в воздухе копятся вредные примеси.

С 1 февраля до 3 февраля на территории Новосибирска синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условий. Вот и сегодня жители столицы Сибири и области пожаловались на неприятный запах.

«Окно было на проветривании. Вчера и сегодня с улицы идет резкий запах, похожий на то, когда только заходишь в предбанник. Я сначала не сразу поняла, искала что-то паленое в доме, а потом подошла к окну и в меня прям этот запах гари подуло. Закрыла сразу, я аллергик и начинаю чихать и кашлять от таких запахов», - посетовала сибирячка Олеся.
«Кстати, по Новосибирской области запах гари тоже есть, как только мороз стукнул со вчерашнего дня. Например, в посёлке Горный и в Тогучине. В первом я работаю, а во втором живу, так что знаю, о чем говорю. Когда январские морозы были, никакой гари я не чувствовал, а тут местами прям задыхаешься», - рассказал тогучинец Николай.
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Напомним, что ранее сервис мониторинга качества воздуха AirVoice приостановил работу. Теперь отследить качество воздуха по баллам в Новосибирске и в других городах временно не получится. 

Сервис качества воздуха AirVoice приостановил работу в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Смог#Воздух#Общество#Город#Новосибирск
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