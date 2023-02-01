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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Мэрия Новосибирска предупредила об угрозе смога

1 февраля 2023, 07:57
Фото: atas.info
Часовня Святого Николая на Красном проспекте

В Новосибирске сохраняются неблагоприятные метеоусловия - мэрия

Власти Новосибирска сообщили со ссылкой на Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о риске появления смога.

"С 16 часов 1 февраля до 18 часов 3 февраля на территории города Новосибирска сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.

Ранее приостановил работу онлайн-сервис AirVoice, который публиковал данные о состоянии воздуха в том числе в Новосибирске. Приостановка связана с обновлением формата предоставления информации, увеличением количества исследуемых городов и запуском глобального прогноза.

В начале декабря AirVoice оценил загрязненность новосибирского воздуха на 8 баллов из 10.

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#Смог#Предупреждение#Город#Новосибирск
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