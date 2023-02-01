Мэрия Новосибирска предупредила об угрозе смога

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 08:02
"С 16 часов 1 февраля до 18 часов 3 февраля на территории города Новосибирска сохраняются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.
Ранее приостановил работу онлайн-сервис AirVoice, который публиковал данные о состоянии воздуха в том числе в Новосибирске. Приостановка связана с обновлением формата предоставления информации, увеличением количества исследуемых городов и запуском глобального прогноза.
В начале декабря AirVoice оценил загрязненность новосибирского воздуха на 8 баллов из 10.