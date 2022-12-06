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Воздух загрязнен в Новосибирске на 8 баллов из 10

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
Грязный воздух в городе с 25 ноября

В Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 8 баллов

Загрязненность воздуха в Новосибирске оценивается на 8 баллов, о чем свидетельствует сервис AirVoice.

Во вторник, 6 декабря в Новосибирске качество воздуха ухудшилось до 8 баллов из 10 возможных. Днем ожидается ухудшение. Ночью показатели воздуха оценивались в 10 баллов.

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что сегодня метеоусловия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Отметим, что с 25 ноября в городе действует так называемый «режим черного неба». Его продлили до 8 декабря.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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