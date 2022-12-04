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Врач объяснила, для кого особенно опасен смог в Новосибирске

Сегодня, 02:32
Фото: 1MI
Во время смога на улице лучше долго не гулять

Новосибирский врач-пульмонолог объяснила, почему смог опасен для людей

Смог опасен для людей? Какую опасность он несет, как действовать во время неблагоприятных метеоусловий и что разрешено делать, рассказала врач-пульмонолог и зав. отделением клиники «РЖД-Медицина» Новосибирск Надежда Попова.

В Новосибирске продлен режим неблагоприятных погодных условий, который ввели еще в конце декабря. Это означает, что в воздухе накопилось слишком много вредных примесей, которые опасны для здоровья человека. В настоящий момент режим продлен до вечера 5 декабря.

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Горожанам порекомендовали отказаться от длительных прогулок на улице, а также не проветривать помещения. По словам новосибирского врача, в такие дни важно помнить о своем здоровье: тем, у кого есть болезни легких, рекомендовано дальше соблюдать всю терапию. А если на фоне смога появляются бронхолегочные симптомы, то лучше обратиться к врачам, пишет РБК.

Чтобы очистить бронхолегочные пути, лучше всего отправиться за город, поближе к хвойному лесу. Разрешается кататься на коньках и лыжах. Это способствует оздоровлению организма.  

 

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#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Общество#Смог
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