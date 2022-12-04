Горожанам порекомендовали отказаться от длительных прогулок на улице, а также не проветривать помещения. По словам новосибирского врача, в такие дни важно помнить о своем здоровье: тем, у кого есть болезни легких, рекомендовано дальше соблюдать всю терапию. А если на фоне смога появляются бронхолегочные симптомы, то лучше обратиться к врачам, пишет РБК.