В Новосибирске продлен режим неблагоприятных погодных условий, который ввели еще в конце декабря. Это означает, что в воздухе накопилось слишком много вредных примесей, которые опасны для здоровья человека. В настоящий момент режим продлен до вечера 5 декабря.
Горожанам порекомендовали отказаться от длительных прогулок на улице, а также не проветривать помещения. По словам новосибирского врача, в такие дни важно помнить о своем здоровье: тем, у кого есть болезни легких, рекомендовано дальше соблюдать всю терапию. А если на фоне смога появляются бронхолегочные симптомы, то лучше обратиться к врачам, пишет РБК.
Чтобы очистить бронхолегочные пути, лучше всего отправиться за город, поближе к хвойному лесу. Разрешается кататься на коньках и лыжах. Это способствует оздоровлению организма.
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