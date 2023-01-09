AirVoice – это сервис, который создали разработчики из Новосибирска, для оценки качества воздуха в городе. На их официальном сайте появилась информация о временной приостановке работы.
В сообщении сайта говорится, что сервис работает уже более 5 лет. Сейчас разработчики меняют формат предоставления информации, а также увеличивают количество городов на карте и работают над запуском глобального прогноза качества воздуха.
Предположительно, что AirVoice возобновит работу в феврале этого года. Однако точной даты открытия обновленного сервиса – пока нет.
Напомним, экстренное предупреждение для новосибирцев выпустило МЧС – в нем говорится о резком похолодании до -37 ℃.