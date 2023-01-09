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Сервис качества воздуха AirVoice приостановил работу в Новосибирске

Сегодня, 09:30
Фото: 1MI
Сервис позволяет узнать качество воздуха в городах Сибири
Сервис мониторинга качества воздуха AirVoice приостановил работу. Теперь отследить качество воздуха в Новосибирске временно не получится.

AirVoice – это сервис, который создали разработчики из Новосибирска, для оценки качества воздуха в городе. На их официальном сайте появилась информация о временной приостановке работы.

В сообщении сайта говорится, что сервис работает уже более 5 лет. Сейчас разработчики меняют формат предоставления информации, а также увеличивают количество городов на карте и работают над запуском глобального прогноза качества воздуха.

Фото: airvoice.io

Предположительно, что AirVoice возобновит работу в феврале этого года. Однако точной даты открытия обновленного сервиса – пока нет.

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Напомним, экстренное предупреждение для новосибирцев выпустило МЧС – в нем говорится о резком похолодании до -37 ℃. 

#Эмилия Губарева#Город#Экология#Новосибирск
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