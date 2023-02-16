В Новосибирске в период «черного неба» прокуратура проверит предприятия

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Из-за смога в городе мэрия поручила предприятиям сократить вредные выбросы. Выполнили ли они указ – выяснит природоохранная прокуратура.
Как пишет «РБК-Новосибирск», специалисты должны оценить работу руководителей организаций, которые имеют источник выбросов. Точно неизвестно, когда стартует проверка, но режим неблагоприятных метеоусловий сохранится до 17 февраля.
Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на едкую вонь в Кольцово из-за птицефабрики.