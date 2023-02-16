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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

В Новосибирске в период «черного неба» прокуратура проверит предприятия

16 февраля 2023, 11:39
Фото: 1MI
Прокуратура Новосибирской области проверит предприятия на выбросы
Прокуратура Новосибирской области проверит предприятия на соблюдения требований во время режима «черного неба». Его объявили в регионе 14 февраля.

Из-за смога в городе мэрия поручила предприятиям сократить вредные выбросы. Выполнили ли они указ – выяснит природоохранная прокуратура.

Как пишет «РБК-Новосибирск», специалисты должны оценить работу руководителей организаций, которые имеют источник выбросов. Точно неизвестно, когда стартует проверка, но режим неблагоприятных метеоусловий сохранится до 17 февраля.

Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на едкую вонь в Кольцово из-за птицефабрики.

#Алина Шефер#Прокуратура#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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