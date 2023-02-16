В Новосибирске в период «черного неба» прокуратура проверит предприятия

Прокуратура Новосибирской области проверит предприятия на соблюдения требований во время режима «черного неба». Его объявили в регионе 14 февраля.

Из-за смога в городе мэрия поручила предприятиям сократить вредные выбросы. Выполнили ли они указ – выяснит природоохранная прокуратура. Как пишет «РБК-Новосибирск», специалисты должны оценить работу руководителей организаций, которые имеют источник выбросов. Точно неизвестно, когда стартует проверка, но режим неблагоприятных метеоусловий сохранится до 17 февраля. Напомним, ранее новосибирцы пожаловались на едкую вонь в Кольцово из-за птицефабрики.