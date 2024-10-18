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Черное небо

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2024
Режим «черного неба» продлен в Новосибирске: сколько еще дышать грязным воздухом
В Новосибирске вновь продлили режим «черного» неба, о чем проинформировало министерство природы региона.
18 октября, 06:17
Режим черного неба ввели в Новосибирске
В Новосибирске введен режим неблагоприятных метеоусловий, из-за чего жителей просят ограничить пребывание на улице.
14 октября, 10:58
Режим «черного неба» в Новосибирске продлили до вечера 25 января
23 января, 10:15
Режим «черного неба» продлили до 23 января в Новосибирске
Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили о продлении режима «черного неба» в Новосибирске.
21 января, 06:03
2023
Грязный воздух: режим «черного неба» введен в Новосибирске до конца недели
В Новосибирске с 4 по 9 октября вводится режим черного неба из-за неблагоприятных погодных условий.
5 октября 2023, 01:27
«Черное небо»: в Новосибирске грязный воздух будет еще 4 дня
В Новосибирске сохраняются неблагоприятные условия, о чем сообщают в мэрии города.
14 февраля 2023, 08:24
2022
Черное небо над Новосибирском не скоро рассеется
Несмотря на потепление в эти выходные, Западно-Сибирский гидрометцентр не спешит отменять штормовой режим.
2 декабря 2022, 11:26

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