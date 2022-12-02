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Черное небо над Новосибирском не скоро рассеется

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
Город в дыму

В Новосибирске продлили режим НМУ до 5 декабря

Несмотря на потепление в эти выходные, Западно-Сибирский гидрометцентр не спешит отменять штормовой режим.

Синоптики прогнозируют, что неблагоприятные метеоусловия сохранятся до пятого декабря. Грядущие колебания температуры не смогут рассеять накопившееся в воздухе вредные вещества. 

Напомним, что НМУ первой степени объявили еще 25 ноября. Тогда синоптики предвещали, что проблемы с накоплением вредных веществ в атмосфере продлятся с 26 по 28 число. Однако в последствии, гидрометцентр только продлял сроки действия режима. За это время новосибирский воздух успел загрязниться на рекордные десять баллов, согласно информации ресурса AirVoice. 

Возникновению неблагоприятных метеоусловий обычно способствуют слабый ветер и отсутствие осадков.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Черное небо#НМУ#Общество
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