Черное небо над Новосибирском не скоро рассеется

Напомним, что НМУ первой степени объявили еще 25 ноября. Тогда синоптики предвещали, что проблемы с накоплением вредных веществ в атмосфере продлятся с 26 по 28 число. Однако в последствии, гидрометцентр только продлял сроки действия режима. За это время новосибирский воздух успел загрязниться на рекордные десять баллов, согласно информации ресурса AirVoice.