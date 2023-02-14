Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По данным муниципалитета, режим так называемого «черного неба» продлили с 14 по 17 февраля. Это означает, что на протяжении четырех дней уровень загрязнения воздуха будет повышенным.
Предприятиям рекомендовано сократить объем выбросов. Новосибирцам лучше меньше быть на открытом воздухе – на время отказаться от прогулок и проветривания помещения.
Напомним, что ранее синоптики обещали весеннюю погоду в середине февраля. А первый дождь пойдет в марте.