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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

«Черное небо»: в Новосибирске грязный воздух будет еще 4 дня

14 февраля 2023, 08:24
Фото: 1MI
Режим продлили до пятницы

В Новосибирске до 17 февраля ввели режим «черного неба»

В Новосибирске сохраняются неблагоприятные условия, о чем сообщают в мэрии города.

По данным муниципалитета, режим так называемого «черного неба» продлили с 14 по 17 февраля. Это означает, что на протяжении четырех дней уровень загрязнения воздуха будет повышенным.

Предприятиям рекомендовано сократить объем выбросов. Новосибирцам лучше меньше быть на открытом воздухе – на время отказаться от прогулок и проветривания помещения. 

Напомним, что ранее синоптики обещали весеннюю погоду в середине февраля. А первый дождь пойдет в марте. 

Первый весенний дождь в Новосибирске ожидается в марте
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#Эмилия Губарева#Погода#Черное небо#Общество#Город#Новосибирск
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