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Posted Сегодня, 04:45

Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Первый весенний дождь в Новосибирске ожидается в марте

14 февраля 2023, 04:45
Фото: 1MI
Дату первого дождя назвали в Новосибирске
Жителям Новосибирска обещают первые плюсовые температуры и дождик в марте 2023 года. Такой прогноз сделали онлайн сервисы погоды.

С наступлением марта сибиряки забудут о крепких морозах. Каждый день столбики термометра начнут подниматься и к середине месяца достигнут +1°C. После 16 числа возможны первые дожди, прогнозирует «Яндекс.Погода».

А вот прогноз Gismeteo не так утешает. По данным этого сервиса, потепление стоит ждать только к концу марта, а до этого предстоит пережить перепады температур воздуха от -10…-16 градусов.

Сервис Word Weather при этом обещает +2°C уже с 22 марта. Только 11 числа первого весеннего месяца может похолодать до -7 по Цельсию.

#Алина Шефер#Погода на месяц#Весна#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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