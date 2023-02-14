Первый весенний дождь в Новосибирске ожидается в марте

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
С наступлением марта сибиряки забудут о крепких морозах. Каждый день столбики термометра начнут подниматься и к середине месяца достигнут +1°C. После 16 числа возможны первые дожди, прогнозирует «Яндекс.Погода».
А вот прогноз Gismeteo не так утешает. По данным этого сервиса, потепление стоит ждать только к концу марта, а до этого предстоит пережить перепады температур воздуха от -10…-16 градусов.
Сервис Word Weather при этом обещает +2°C уже с 22 марта. Только 11 числа первого весеннего месяца может похолодать до -7 по Цельсию.