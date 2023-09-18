Режим «черного неба» сохраняется в Новосибирске 18 сентября

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:42
18 сентября на территории Новосибирска сохраняются неблагоприятные метеоусловия. Они способствуют накоплению вредных примесей.
«Сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности», — отметил представитель МЧС.
Как говорится на сайте гидрометцентра, в период с 10 часов 16 сентября до 18 часов 18 сентября в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе 1 степени опасности.
По данным «Яндекс. Погоды», сегодня в городе ожидается +20 градусов днем и +10 ночью. Облачно, с прояснениями, без осадков. Кроме того, 18 сентября на большей части территории сохранится высокая пожароопасность (4 класса).