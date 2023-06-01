В Новосибирске левый берег заволокло пылью 1 июня

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
По мнению новосибирцев, клубы пыли поднялись над окраиной левого берега мегаполиса из-за горящей свалки в селе Ленинское. В ГУ МЧС региона подтверждали, что возгорание было на днях и частицы вредных примесей могли скопиться в воздухе.
«Ветра практически нет, поэтому пылевая дымка оседает в воздухе, попадая на нашу одежду и мебель. Если не закрыть окно, то пыль сразу появляется на тумбе, сколько ее не вытирай. Дышать невозможно», - жалуются читатели Atas.info.
Пыль кружила над Ленинским районом еще на минувших выходных. Тогда в апокалипсисе обвинили золоотвал ТЭЦ, принадлежащий СГК.
«Легкие забиваются пылью мгновенно. Моей бабушке трудно дышать и ребенку – он астматик», - рассказывают новосибирцы.
Недавно мэр призвал энергетиков разобраться с ситуацией, не допустить очередной пылевой бури.