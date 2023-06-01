В Новосибирске левый берег заволокло пылью 1 июня

По мнению новосибирцев, клубы пыли поднялись над окраиной левого берега мегаполиса из-за горящей свалки в селе Ленинское. В ГУ МЧС региона подтверждали, что возгорание было на днях и частицы вредных примесей могли скопиться в воздухе.