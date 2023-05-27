Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Десятки очевидцев рассказывают в социальных сетях об огромных пылевых облаках, накрывших Ленинский район Новосибирска во второй половине дня в субботу, 27 мая. Клубы пыли ветер гонит со стороны жилмассива Дивногорский в сторону улицы Станционной.
«Деревья повырубили, грязь из города не убирают, все логично», - комментируют жительница Новосибирска Юлия Петецкая.
«Для Новосибирска это уже норма, к сожалению», - констатирует Тимофей Кондрашов.