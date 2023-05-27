Десятки очевидцев рассказывают в социальных сетях об огромных пылевых облаках, накрывших Ленинский район Новосибирска во второй половине дня в субботу, 27 мая. Клубы пыли ветер гонит со стороны жилмассива Дивногорский в сторону улицы Станционной.