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Пылевой апокалипсис обрушился на Левобережье Новосибирска

27 мая 2023, 12:18
Фото: t.me/baranovmovie
Облако пыли над улицей Большой снял блогер Василий Баранов

В Новосибирске пыльная буря заволокла Ленинский район

Огромные тучи пыли поднял ветер в Ленинском районе Новосибирска. Люди жалуются, что пыль забивает глаза, попадает в легкие, многим трудно дышать

Десятки очевидцев рассказывают в социальных сетях об огромных пылевых облаках, накрывших Ленинский район Новосибирска во второй половине дня в субботу, 27 мая. Клубы пыли ветер гонит со стороны жилмассива Дивногорский в сторону улицы Станционной.

Картина напоминает начало апокалипсиса
Видео: АСТ-54

«Деревья повырубили, грязь из города не убирают, все логично», - комментируют жительница Новосибирска Юлия Петецкая.

«Для Новосибирска это уже норма, к сожалению»,  - констатирует Тимофей Кондрашов.

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#Пыль#Буря#Шквал#Город#Новосибирск#Видео
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