Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Мэр Новосибирска потребовал от коммунальных служб сосредоточить все усилия на уборке тротуаров и дорожного полотна от грязи и последствий применения реагентов. Муниципалитет надеется минимизировать появления пыли в городском воздухе с установлением стабильно теплой погоды.
"Это наш бич весенний ежегодный. Бросить всю новую технику, чтобы сократить сроки уборки. Чтобы к 22 апреля, к субботнику всю эту работу завершить", - заявил Анатолий Локоть во вторник, 11 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии.
По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, на текущий момент с городских дорог уже вывезено 1800 тонн грязи, песка и каменной крошки, которой посыпали дорожное полотно в течение зимы.