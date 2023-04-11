Мэр Новосибирска потребовал от коммунальных служб сосредоточить все усилия на уборке тротуаров и дорожного полотна от грязи и последствий применения реагентов. Муниципалитет надеется минимизировать появления пыли в городском воздухе с установлением стабильно теплой погоды.