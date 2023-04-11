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В Новосибирске на борьбу с пылью бросят всю новую технику

11 апреля 2023, 07:56
Фото: 1MI
Город предстоит отчистить от грязи, которая накопилась за зиму

В Новосибирске мэр Локоть потребовал сосредоточить все усилия на весенней уборке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал максимально активизировать уборку грязи с городских дорог и тротуаров, чтобы попытаться избежать традиционного весеннего загрязнения воздуха пылью

Мэр Новосибирска потребовал от коммунальных служб сосредоточить все усилия на уборке тротуаров и дорожного полотна от грязи и последствий применения реагентов. Муниципалитет надеется минимизировать появления пыли в городском воздухе с установлением стабильно теплой погоды.

"Это наш бич весенний ежегодный. Бросить всю новую технику, чтобы сократить сроки уборки.  Чтобы к 22 апреля, к субботнику всю эту работу завершить", - заявил Анатолий Локоть во вторник, 11 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии.

По словам начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева, на текущий момент с городских дорог уже вывезено 1800 тонн грязи, песка и каменной крошки, которой посыпали дорожное полотно в течение зимы.

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#Дороги#Уборка#Пыль#Город#Новосибирск
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