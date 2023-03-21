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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Названа дата окончания весеннего ремонта дорог в Новосибирске

21 марта 2023, 04:27
Фото: 1MI
Городские дороги далеки от нормативного состояния

В мэрии Новосибирска назвали срок окончания ямочного ремонта городских магистралей

Все дороги Новосибирска должны быть отремонтированы до начала мая, заявил мэр Анатолий Локоть. Так называемый ямочный ремонт уже начался

За минувшую неделю в два раза выросли объемы поддерживающего ремонта дорожного полотна, сообщил во вторник, 21 марта начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. Ямы на дорогах заделывают холодным и литым асфальтом. По данным профильного департамента, всего в этом году в ямочном ремонте нуждаются 165 тысяч квадратных метров городских магистралей.

"Работы спланировать таким образом, чтобы до майских праздников максимально привести в нормативное состояние дорожную сеть", - дал поручение мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Ранее мы рассказывали о том, что представители ОНФ раскритиковали ямочный ремонт Димитровского моста.

 

 

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#Дороги#Ремонт#Ямы#Город#Новосибирск
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