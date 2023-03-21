Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
За минувшую неделю в два раза выросли объемы поддерживающего ремонта дорожного полотна, сообщил во вторник, 21 марта начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. Ямы на дорогах заделывают холодным и литым асфальтом. По данным профильного департамента, всего в этом году в ямочном ремонте нуждаются 165 тысяч квадратных метров городских магистралей.
"Работы спланировать таким образом, чтобы до майских праздников максимально привести в нормативное состояние дорожную сеть", - дал поручение мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания в мэрии.
Ранее мы рассказывали о том, что представители ОНФ раскритиковали ямочный ремонт Димитровского моста.