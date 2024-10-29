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Ямы

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2024
Мэр Новосибирска раскритиковал темпы устранения разрытий
Если траншеи после ремонта труб будут ликвидировать с такой скоростью, как сейчас, что в зиму город войдет перекопанным, считает Максим Кудрявцев.
29 октября, 09:40
Новосибирская область вошла в десятку регионов России с самыми плохими дорогами
2 августа, 08:04
Выбоины на двух мостах в Новосибирске заделают за день до морозов
13 февраля, 03:51
2023
Мэр Новосибирска раскритиковал темпы ямочного ремонта в городе
25 апреля 2023, 01:47
В Новосибирске мэрия считает "нормальным" исчезновение асфальта вместе со снегом
6 апреля 2023, 06:17
Когда в Новосибирске отремонтируют дороги: мэр назвал финальные даты
4 апреля 2023, 03:57
Названа дата окончания весеннего ремонта дорог в Новосибирске
21 марта 2023, 04:27
В Новосибирске появилось «озеро» с потерянными автомобильными номерами
17 марта 2023, 07:37
Мэр Локоть поручил сделать ямочный в Новосибирске к майским праздникам
14 марта 2023, 02:12
Жители Новосибирска показали огромные ямы на Димитровском мосту
4 марта 2023, 05:48
В Новосибирске ямы на Димитровском мосту залатают до 7 марта
3 марта 2023, 10:10
2022
Житель Новосибирска провалился в глубокую яму на Красном проспекте
17 октября 2022, 10:02

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