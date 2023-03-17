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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Новосибирске появилось «озеро» с потерянными автомобильными номерами

17 марта 2023, 07:37
Фото: АСТ-54/ВК
Улицу Большую затопило в Новосибирске
«Димитровское озеро» появилось из-за потепления на улице Большой в Новосибирске. Так местные жители прозвали огромную лужу.

По словам горожан, из-за ям в асфальте дорогу на Большой затапливает каждую весну. В этой луже постоянно застревают водители и теряют свои госномера.

«Рыбы там нет, только потерянные номера автомобилей», - шутят новосибирцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Затопленный талой водой участок местные прозвали «Димитровским озером» так, как оно находится на въезде на одноименный мост. Его, к слову, тоже критикуют за ямы и колеи.

Димитровский мост в данный момент приводят в порядок и обещают завершить работы до мая. После начнут разрабатывать проект капитального ремонта переправы.

В Новосибирске капитально отремонтируют Димитровский мост
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#Алина Шефер#Потоп#Ямы#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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