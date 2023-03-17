В Новосибирске появилось «озеро» с потерянными автомобильными номерами

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
По словам горожан, из-за ям в асфальте дорогу на Большой затапливает каждую весну. В этой луже постоянно застревают водители и теряют свои госномера.
«Рыбы там нет, только потерянные номера автомобилей», - шутят новосибирцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Затопленный талой водой участок местные прозвали «Димитровским озером» так, как оно находится на въезде на одноименный мост. Его, к слову, тоже критикуют за ямы и колеи.
Димитровский мост в данный момент приводят в порядок и обещают завершить работы до мая. После начнут разрабатывать проект капитального ремонта переправы.