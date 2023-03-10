Дорожное полотно на Димитровском мосту ремонтировали более 5 лет назад, гарантийный срок истек, поэтому потребовать от подрядчика, компании "Новосибирскавтодор", восстановить разрушенный асфальт, уже не получится, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта. По словам главы муниципалитета, переправа нуждается в капитальном ремонте и в текущем году будет выполнена проектно-сметная документация. До начала реконструкции (ранее в профильном департаменте мэрии предполагали, что капремонт моста начнется не ранее 2026 года) дорожники будут заниматься так называемым поддерживающим ремонтом.