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Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Дорожное полотно на Димитровском мосту ремонтировали более 5 лет назад, гарантийный срок истек, поэтому потребовать от подрядчика, компании "Новосибирскавтодор", восстановить разрушенный асфальт, уже не получится, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта. По словам главы муниципалитета, переправа нуждается в капитальном ремонте и в текущем году будет выполнена проектно-сметная документация. До начала реконструкции (ранее в профильном департаменте мэрии предполагали, что капремонт моста начнется не ранее 2026 года) дорожники будут заниматься так называемым поддерживающим ремонтом.
"У нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время, даже при небольшом морозе использовать литой асфальт с тем, чтобы эти ямы заделать. Этим сейчас занимается ДЭУ-1", - сообщил Анатолий Локоть.
Однако, подчеркнул мэр, до начала капремонта "проводить полностью ремонт дорожного полотна невозможно", поэтому, вероятно, что автомобилистам придется еще долго мириться с выбоинами и ухабами.
Ранее Анатолий Локоть объяснял, что асфальтовое покрытие на Димитровском мосту пришло в негодность из-за талой воды, которая накапливается под асфальтом. По словам главы города, общий объем разрушений на переправе составляет 600 квадратных метров