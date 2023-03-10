atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

В Новосибирске капитально отремонтируют Димитровский мост

10 марта 2023, 06:39
Фото: atas.info
Мост выглядит, как после бомбежки

Мэр Новосибирска рассказал, как будут ремонтировать Димитровский мост

В 2023 году планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт Димитровского моста. До начала реконструкции дорожное полотно будут латать по мере возникновения ям

Дорожное полотно на Димитровском мосту ремонтировали более 5 лет назад, гарантийный срок истек, поэтому потребовать от подрядчика, компании "Новосибирскавтодор", восстановить разрушенный асфальт, уже не получится, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в пятницу, 10 марта. По словам главы муниципалитета, переправа нуждается в капитальном ремонте и в текущем году будет выполнена проектно-сметная документация. До начала реконструкции (ранее в профильном департаменте мэрии предполагали, что капремонт моста начнется не ранее 2026 года) дорожники будут заниматься так называемым поддерживающим ремонтом.

"У нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время, даже при небольшом морозе использовать литой асфальт с тем, чтобы эти ямы заделать. Этим сейчас занимается ДЭУ-1", - сообщил Анатолий Локоть.

Однако, подчеркнул мэр, до начала капремонта "проводить полностью ремонт дорожного полотна невозможно", поэтому, вероятно, что автомобилистам придется еще долго мириться с выбоинами и ухабами.

Ранее Анатолий Локоть объяснял, что асфальтовое покрытие на Димитровском мосту пришло в негодность  из-за талой воды, которая накапливается под асфальтом. По словам главы города, общий объем разрушений на переправе составляет 600 квадратных метров

Читайте также:
Жители Новосибирска показали огромные ямы на Димитровском мостуМассовое ДТП произошло на Димитровском мосту в НовосибирскеДимитровский мост буквально рассыпается в Новосибирске после недавнего капремонта
#Димитровский мост#Ремонт#Асфальт#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Житель Тбилиси рассказал, грозит ли россиянам опасность на фоне протестов
Вчера, 11:10
Хакеры взломали сайт городского Совета Новосибирска
Сегодня, 05:11
Три способа узнать свой новый лицевой счёт для оплаты вывоза мусора в Новосибирске
Вчера, 10:02
В Новосибирске назвали дату весеннего призыва в 2023 году
Сегодня, 06:45
Карта заводов и промплощадок Новосибирска, где может появиться жилье и бизнес-центры
Вчера, 08:13
Молодой новосибирец сбежал в Казахстан от мобилизации и стал диджеем
Сегодня, 03:57