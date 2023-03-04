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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Жители Новосибирска показали огромные ямы на Димитровском мосту

4 марта 2023, 05:48
Фото: АСТ-54/ВК
Водители показали ямы на Димитровском мосту в Новосибирске
Новосибирцы сняли 4 марта на видео плохое состояние Димитровского моста. Дорожники уже начали ямочный ремонт на переправе.

Судя по кадрам, на асфальте практически не осталось ровных мест. Вся проезжая часть в ямах и колеях.

Водители обсуждают эту ситуацию в чатах. С их слов, слой асфальта намок за зиму и начал отходить. А ведь ремонт проводили на мосту еще осенью прошлого года.

Из-за плохой проходимости автомобилистам приходится часами стоять в пробках на Димитровском. Они с нетерпением ждут, когда дыры залатают.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что на этих выходных начнется ремонт на Димитровском мосту. Он продлится до 7 марта, а глобальный планируют провести чуть позже.

#Видео#Алина Шефер#Город#Дмитровский мост#Ямы#Новосибирск#Новосибирская область
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