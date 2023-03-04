Жители Новосибирска показали огромные ямы на Димитровском мосту

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
Судя по кадрам, на асфальте практически не осталось ровных мест. Вся проезжая часть в ямах и колеях.
Водители обсуждают эту ситуацию в чатах. С их слов, слой асфальта намок за зиму и начал отходить. А ведь ремонт проводили на мосту еще осенью прошлого года.
Из-за плохой проходимости автомобилистам приходится часами стоять в пробках на Димитровском. Они с нетерпением ждут, когда дыры залатают.
Напомним, ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что на этих выходных начнется ремонт на Димитровском мосту. Он продлится до 7 марта, а глобальный планируют провести чуть позже.