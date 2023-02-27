Массовое ДТП произошло на Димитровском мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Как удалось узнать из ВК-группы «АСТ-54», на мосту столкнулись несколько автомобилей. По данным 2GIS, из-за ДТП оказалась заблокирована одна из полос движения, что спровоцировало пробки в 10 баллов.
Как уточнили Atas.info в региональном ГИБДД, женщина 45 лет ехала за рулем Toyota RAV4 по Димитровскому мосту в сторону правобережья. В один момент водитель не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Toyota Platz, которым управляла 51-летняя автоледи.
«После автомобиль Toyota RAV4, совершает столкновение с автомобилем ВАЗ 2104, под управлением водителя – 48-летнего мужчины, и затем столкновение с автомобилем HOWO, под управлением водителя – 48-летнего мужчины, оба транспортных средства, также двигались в попутном направлении», - уточняют в Госавтоинспекции.
По итогу аварии, пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2104. Он с травмами доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.