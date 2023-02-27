Массовое ДТП произошло на Димитровском мосту в Новосибирске

Как уточнили Atas.info в региональном ГИБДД, женщина 45 лет ехала за рулем Toyota RAV4 по Димитровскому мосту в сторону правобережья. В один момент водитель не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Toyota Platz, которым управляла 51-летняя автоледи.