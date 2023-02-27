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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Массовое ДТП произошло на Димитровском мосту в Новосибирске

27 февраля 2023, 15:43
Фото: ВК/АСТ-54
В результате ДТП пострадал один водитель
Вечером 27 февраля в Новосибирске столкнулись 4 машины – произошло это на Димитровском мосту.

Как удалось узнать из ВК-группы «АСТ-54», на мосту столкнулись несколько автомобилей. По данным 2GIS, из-за ДТП оказалась заблокирована одна из полос движения, что спровоцировало пробки в 10 баллов.

Как уточнили Atas.info в региональном ГИБДД, женщина 45 лет ехала за рулем Toyota RAV4 по Димитровскому мосту в сторону правобережья. В один момент водитель не справилась с управлением и врезалась в автомобиль Toyota Platz, которым управляла 51-летняя автоледи.  

«После автомобиль Toyota RAV4, совершает столкновение с автомобилем ВАЗ 2104, под управлением водителя – 48-летнего мужчины, и затем столкновение с автомобилем HOWO, под управлением водителя – 48-летнего мужчины, оба транспортных средства, также двигались в попутном направлении», - уточняют в Госавтоинспекции.

По итогу аварии, пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2104. Он с травмами доставлен в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирск
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