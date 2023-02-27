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ДТП на Октябрьском мосту: Новосибирск сковали дикие 8-балльные пробки

27 февраля 2023, 01:31
Фото: 1MI
Пробки есть как на левом, так и на правом берегу

Новосибирск сковали 8-балльные пробки утром 27 февраля

Утром 27 февраля в Новосибирске образовались пробки, о чем свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Дорожная обстановка в понедельник оценивается на 8 баллов. В особенности движение затруднено по Октябрьскому мосту. Там произошла авария в левом ряду. Пробка растянулась на 3 километра.

Также пробки сковали площадь Труда, улицу Большевистскую, Кирова и МЖК. Аварии произошли на площади Маркса, перекрестке Красного проспекта и Гоголя и улице Высоцкого.

По данным Западно-Сибирского метеоцентра, в городе начался снегопад, а на дорогах образовалась гололедица. Новосибирцы комментируют пробки в сервисе 2ГИС:

«Выпал снег, сразу ишаки как коровы на лыжах!»;
«Ну че началось то…»;
«Плотнячок».

Напомним, ранее в Новосибирске опубликовали уточненный прогноз погоды на март 2023 года. Март будет не сильно теплым месяцем. 

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#Эмилия Губарева#ДТП#Пробки#Город#Транспорт#Новосибирск
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