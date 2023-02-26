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Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Новосибирске водители разбивают автомобили в яме на Сакко и Ванцетти

26 февраля 2023, 08:31
Фото: предоставили пострадавшие
Четыре автомобиля разбили владельцы в яме на дороге в Новосибирске
Четыре автомобиля повредили владельцы из-за ямы на дороге в Октябрьском районе Новосибирска. Фотографиями машин они поделились в соцсети во «ВКонтакте».

Огромная дыра появилась в асфальте на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого вечером 24 февраля, когда там растаял снег. Наехать на нее умудрились за сутки четыре автомобилиста.

«Угодила вечером в эту яму. Теперь на моей машине царапины под капотом, вмятины», - рассказала Atas.info одна из пострадавших автоледи.

Со слов водителей, издалека они не заметили, что асфальт провалился. А все из-за того, что фонарь уже давно не работает – нет освещения на участке.

Фото: предоставили пострадавшие
«Разбилась фара в дребезги. Я даже испугался от удара, подпрыгнул. Благо скорость держал низкую, а так можно было и перевернуться на крышу», - поделился другой водитель, угодивший в яму.

На место уже приезжали инспекторы ГИБДД. Они зафиксировали повреждения и составили протоколы. Участок дороги огородили.

#Алина Шефер#Общество#Дорога#Яма#Автомобиль#Новосибирск#Новосибирская область
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