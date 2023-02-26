В Новосибирске водители разбивают автомобили в яме на Сакко и Ванцетти

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Огромная дыра появилась в асфальте на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого вечером 24 февраля, когда там растаял снег. Наехать на нее умудрились за сутки четыре автомобилиста.
«Угодила вечером в эту яму. Теперь на моей машине царапины под капотом, вмятины», - рассказала Atas.info одна из пострадавших автоледи.
Со слов водителей, издалека они не заметили, что асфальт провалился. А все из-за того, что фонарь уже давно не работает – нет освещения на участке.
«Разбилась фара в дребезги. Я даже испугался от удара, подпрыгнул. Благо скорость держал низкую, а так можно было и перевернуться на крышу», - поделился другой водитель, угодивший в яму.
На место уже приезжали инспекторы ГИБДД. Они зафиксировали повреждения и составили протоколы. Участок дороги огородили.