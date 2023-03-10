Мэр Новосибирска Локоть назвал виновных в разрушении Димитровского моста

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
«Димитровский мост постигла та же участь, что и Октябрьский. Талая вода накапливается под асфальтом и происходит разрушение покрытия», - пояснил градоначальник.
По словам главы города, общий объем разрушений на переправе составляет 600 квадратных метров. Сейчас дорожники продолжают залатывать многочисленные ямы.
Тем временем в муниципалитете уже планируют масштабный ремонт Димитровского моста. В этом году хотят разработать проект на капремонт.
Напомним, ранее водители показывали фотографии ям на Димитровском мосту в Новосибирске.