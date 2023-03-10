Мэр Новосибирска Локоть назвал виновных в разрушении Димитровского моста

Асфальт на Димитровском мосту в Новосибирске разрушается из-за осадков. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время эфира на радио «Городская волна».

«Димитровский мост постигла та же участь, что и Октябрьский. Талая вода накапливается под асфальтом и происходит разрушение покрытия», - пояснил градоначальник. По словам главы города, общий объем разрушений на переправе составляет 600 квадратных метров. Сейчас дорожники продолжают залатывать многочисленные ямы. Тем временем в муниципалитете уже планируют масштабный ремонт Димитровского моста. В этом году хотят разработать проект на капремонт. Напомним, ранее водители показывали фотографии ям на Димитровском мосту в Новосибирске. Жители Новосибирска показали огромные ямы на Димитровском мосту Узнать подробнее