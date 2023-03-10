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Published Сегодня, 02:23

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Updated Сегодня, 02:25

Мэр Новосибирска Локоть назвал виновных в разрушении Димитровского моста

10 марта 2023, 02:23
Фото: atas.info
Названа причина разрушения Димитровского моста в Новосибирске
Асфальт на Димитровском мосту в Новосибирске разрушается из-за осадков. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время эфира на радио «Городская волна».
«Димитровский мост постигла та же участь, что и Октябрьский. Талая вода накапливается под асфальтом и происходит разрушение покрытия», - пояснил градоначальник.

По словам главы города, общий объем разрушений на переправе составляет 600 квадратных метров. Сейчас дорожники продолжают залатывать многочисленные ямы.

Тем временем в муниципалитете уже планируют масштабный ремонт Димитровского моста. В этом году хотят разработать проект на капремонт.

Напомним, ранее водители показывали фотографии ям на Димитровском мосту в Новосибирске.

Жители Новосибирска показали огромные ямы на Димитровском мосту
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#Алина Шефер#Дмитровский мост#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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