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Асфальт

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В Новосибирске назвали срок восстановления асфальта на Октябрьском мосту
29 октября, 07:35
В Новосибирске демонтировали брусчатку перед Домом Ленина
20 октября, 05:49
Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках
2 июля, 07:20
Дорогую светоотражающую разметку пластиком нанесут на новосибирских дорогах
В Новосибирске нанесут новую разметку на дорогах: о том, во сколько это обойдется бюджету, рассказал мэр Максим Кудрявцев.
28 июня, 02:31
Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске
26 июня, 06:02
Самосвал провалился под асфальт в Новосибирской области
В Новосибирском районе большегруз ушел под асфальт, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.
24 июня, 04:00
Укладка асфальта в лужи под ливнем возмутила жителей Искитима
13 июня, 04:01
Три участка дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» отремонтируют в регионе
Участки дороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» будут отремонтированы в Новосибирской области, сообщили в правительстве региона.
15 мая, 09:05
На Димитровском мосту началась укладка асфальта
16 апреля, 09:51
Коммунальный ад возле ТЦ «Аура»: из-за коммунальной аварии дороги затопило водой
Трубу прорвало на улице Лескова, в районе крупного торгового центра «Аура». Вода затопила дороги, а асфальт начал проседать.
29 марта, 01:44
Улицу Выборная ждет масштабный ремонт: пробки неизбежны до конца года
8 марта, 04:40
2023
Три автомобиля провалились в яму в центре Новосибирска
В Новосибирске прямо в центре провалился в яму на парковке автомобиль. Об этом стало известно из соцсетей.
12 сентября 2023, 03:31
Ребенок на самокате провалился в яму в Новосибирске
6 сентября 2023, 02:43
Мусоровоз провалился под асфальт в центре Новосибирска
23 июля 2023, 02:58
В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют рекордное количество тротуаров
16 июня 2023, 11:05
В Новосибирске капитально отремонтируют Димитровский мост
10 марта 2023, 06:39
2022
Житель Новосибирска провалился в глубокую яму на Красном проспекте
17 октября 2022, 10:02
Новый асфальт положили возле часовни на Красном проспекте в Новосибирске
20 сентября 2022, 13:40

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