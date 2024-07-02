Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках

Связано это с тем, что «следующий такой ливень приведет к более масштабным последствиям». Как сообщил Иосиф Кодлаев, в будущем планируется снять до бетонных плит покрытие на протяжении отрезка улицы Мясниковой от пересечения с улицей Кочубея до кольца, а затем восстановить его с использованием современных технологий.