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Published Сегодня, 07:20

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Поток уносил не только куски асфальта, но и автомобили

Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках

2 июля 2024, 07:20
Фото: atas.info
Поток уносил не только куски асфальта, но и автомобили

Названа причина исчезновения асфальта после дождя на родниках в Новосибирске

Скандальное происшествеи в мэрии объяснили особенностями дорожных работ в прошлые годы.

Шквальный ливень смыл около 80 квадратных метров асфальта на улице Мясниковой, в районе кольцевой развязки в микрорайоне Родники, заявил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев. Связано это с тем, что ранее асфальт на этом участке дороги уложили непосредственно на бетонные плиты.

«За время эксплуатации покрытие получило повреждение в виде трещин, которые, по сути, повторили контур тех плит, на которые это покрытие уложено… Через эти трещины попадала вода, и учитывая ту скорость водного потока, произошли разрушения», — сказал глава профильного департамента.
Последствия страшного ливня в одном ролике
Видео: atas.info

На пострадавшем участке устроено временное покрытие из асфальтобетонного гранулята. Однако сейчас готовится решение о введении режима повышенной готовности в районе траспортного кольца, сообщил Кодлаев.

Связано это с тем, что «следующий такой ливень приведет к более масштабным последствиям». Как сообщил Иосиф Кодлаев, в будущем планируется снять до бетонных плит покрытие на протяжении отрезка улицы Мясниковой от пересечения с улицей Кочубея до кольца, а затем восстановить его с использованием современных технологий.

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