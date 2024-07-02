Асфальт смыло дождем: в Новосибирске названа причина дорожного коллапса на Родниках

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Шквальный ливень смыл около 80 квадратных метров асфальта на улице Мясниковой, в районе кольцевой развязки в микрорайоне Родники, заявил в ходе аппаратного совещания в мэрии начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев. Связано это с тем, что ранее асфальт на этом участке дороги уложили непосредственно на бетонные плиты.
«За время эксплуатации покрытие получило повреждение в виде трещин, которые, по сути, повторили контур тех плит, на которые это покрытие уложено… Через эти трещины попадала вода, и учитывая ту скорость водного потока, произошли разрушения», — сказал глава профильного департамента.
На пострадавшем участке устроено временное покрытие из асфальтобетонного гранулята. Однако сейчас готовится решение о введении режима повышенной готовности в районе траспортного кольца, сообщил Кодлаев.
Связано это с тем, что «следующий такой ливень приведет к более масштабным последствиям». Как сообщил Иосиф Кодлаев, в будущем планируется снять до бетонных плит покрытие на протяжении отрезка улицы Мясниковой от пересечения с улицей Кочубея до кольца, а затем восстановить его с использованием современных технологий.