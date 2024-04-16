На Димитровском мосту началась укладка асфальта

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:54
В рамках подготовки к капитальному ремонту на Димитровском мосту начался поддерживающий ремонт. Рабочие ООО «СК Дороги Сибири» сначала сняли старый асфальт фрезой, а накануне ночью начали укладывать горячий асфальтобетон в направлении с левого берега на правый. Чтобы не мешать транспортному потоку, работы будут вести только по ночам.
Директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев подчеркивает, что первоочередная задача — завершить все подготовительные работы перед началом масштабной реконструкции: «Отмечу, что у нас не ямочный ремонт: по сути, мы полноценно меняем покрытие на всю ширину. Для этого выбрали наиболее подверженные разрушению участки. Они составляют на данном объекте 25% — это 7 тысяч кв. метров, которые нам предстоит заменить в ближайшую неделю при наличии благоприятных погодных условий».
По словам руководителя подрядной организации Никиты Дорошенко, сегодня к ремонту моста привлечено порядка 25 рабочих, привлечено 10 единиц спецтехники.
В рамках дальнейшего капитального ремонта будет полностью заменено мостовое полотно: от нижнего слоя, с гидроизоляцией, защитным слоем, до верхнего. Мост будет частично закрыт, но движение, как и сейчас, будет организовано по трем полосам в каждую сторону.
Ремонт не скажется на пропускной способности моста, отмечают в муниципалитете. Работы продлятся два года.