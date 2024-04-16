На Димитровском мосту началась укладка асфальта

В рамках подготовки к капитальному ремонту на Димитровском мосту начался поддерживающий ремонт. Рабочие ООО «СК Дороги Сибири» сначала сняли старый асфальт фрезой, а накануне ночью начали укладывать горячий асфальтобетон в направлении с левого берега на правый. Чтобы не мешать транспортному потоку, работы будут вести только по ночам.