Три автомобиля провалились в яму в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В ВК-паблике АСТ-54 появилась информация о том, что утром 12 сентября в яму на дороге провалился автомобиль. Беда случилась с автомобилистом на Mitsubishi Lancer. Сам инцидент произошел в районе дома № 201 на улице Бориса Богаткова.
Примечательно, но за последние несколько дней, судя по данным автора поста, в данной дыре застревали уже несколько машин. В частности, кроссоверы Subaru Outback и Honda HR-V.
В комментариях пользователи поиронизировали над данной ситуацией, сравнивая эту яму с другими. А вот некоторые обвинили водителей, которые не увидели такую впадину и целенаправленно туда «влетели».