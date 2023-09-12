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Машина в яме

Три автомобиля провалились в яму в центре Новосибирска

12 сентября 2023, 03:31
Фото: АСТ-54
Машина в яме
В Новосибирске прямо в центре провалился в яму на парковке автомобиль. Об этом стало известно из соцсетей.

В ВК-паблике АСТ-54 появилась информация о том, что утром 12 сентября в яму на дороге провалился автомобиль. Беда случилась с автомобилистом на Mitsubishi Lancer. Сам инцидент произошел в районе дома № 201 на улице Бориса Богаткова.

Примечательно, но за последние несколько дней, судя по данным автора поста, в данной дыре застревали уже несколько машин. В частности, кроссоверы Subaru Outback и Honda HR-V.

В комментариях пользователи поиронизировали над данной ситуацией, сравнивая эту яму с другими. А вот некоторые обвинили водителей, которые не увидели такую впадину и целенаправленно туда «влетели».

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Дорога#Автомобиль#Яма#Асфальт#Эмилия Губарева
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