Три автомобиля провалились в яму в центре Новосибирска

В ВК-паблике АСТ-54 появилась информация о том, что утром 12 сентября в яму на дороге провалился автомобиль. Беда случилась с автомобилистом на Mitsubishi Lancer. Сам инцидент произошел в районе дома № 201 на улице Бориса Богаткова.